بالفيديو الجسار حريصون على تعزيز ثقافة الطفل وتنمية آفاقه

موريني: تقوية الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب تقلل الاختلافات والصراعات مستقبلاً



حنان عبدالمعبود

بحضور السفير الإيطالي لدى البلاد لورنزو موريني، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، ومدير إدارة الثقافة العلمية بالوكالة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي، دشنت دار الآثار الإسلامية معرض الأطفال «فسيفساء الرسم والكلمات والماديات» في مركز اليرموك الثقافي، بمشاركة مؤسسة «ريدجيو» لتعليم الأطفال الثقافة الإيطالية، حيث يسلط المعرض الضوء على الأعمال الفنية المرئية والاستكشافية لأطفال مؤسسة «ريدجيو إيميليا» الذي يتبع نهجا تعليميا غير اعتيادي للتعليم المبكر، ويعطي الفرصة للطفل للإبداع والابتكار في مواضيع متعددة، حيث يخلق التعليم المبكر والمبني على اهتمام الطفل ببيئة تعليم صحية وهادفة تشرك فيها أولياء الأمور والمجتمع ككل.

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار حرص الكويت على تعزيز ثقافة الطفل وتنمية آفاقه من أجل خلق أجيال واعدة تحمل راية البلاد عاليا في شتى المجالات. وقال إن المعرض يستمر لمدة شهر ويمثل فرصة سانحة للأطفال انطلاقا من عمر السنتين لتلقي تجارب جديدة ومبتكرة لتشغيل حواسهم المختلفة من شأنها توسيع آفاقهم وقدراتهم العقلية وإلهامهم للتعبير عن أنفسهم من خلال القلم أو الريشة والتعرف على حقائق علمية مختلفة بأساليب مغايرة، لافتا إلى أن تلاقي الثقافات في المعرض من أهداف انبثاق المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب لاسيما عند الأطفال، مبينا أنه في الأسابيع القادمة ومن خلال ورش العمل سيبني هؤلاء الأطفال الجسور الثقافية في عقولهم ومخيلتهم وفي هذه التجربة بالتحديد مع تجربة المؤسسة الإيطالية المميزة.

هذا، ويركز منهج ريدجيو إيميليا التعليمي ايضا على حواس الأطفال باعتماده على حواس البصر واللمس والصوت وكذلك التذوق، للمساعدة في التعلم. وترتكز على خلق فصول تعليمية ودراسية مختلفة عن الفصول التقليدية.

بدوره، قال السفير الإيطالي لورنزو موريني إن هذا المعرض من بطولة الأطفال الذين سيحملون مستقبل العالم، مبينا أنه كلما سعينا إلى تقوية الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب والثقافات كلما انكمشت الاختلافات والصراعات مستقبلا، مضيفا أن ثقافة مؤسسة «ريدجيو» التعليمية الإيطالية تؤمن بأن الطفل يتكون من مائة امكانية ومائة فكرة وان من الواجب توجيهه للتعبير عنها وتمكينه من الوصول إلى ما يصبو إليه أو ما يستطيع ان يصبح.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة الثقافة العلمية بالوكالة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي أن المؤسسة سعت وتسعى من خلال الشراكات المختلفة مع المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة ومن خلال الوسائل الرقمية إلى خلق بنية تحتية داعمة يستطيع من خلالها طلاب العلم الصغار الازدهار بعقولهم وإشباع فضولهم العلمي، مؤكدة أن المؤسسة وتحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تصبو إلى الاستدامة من خلال المعرفة وتسليح الصغار بالعلم والشغف تجاهه.