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400 ألف بصمة للمعلمين باليوم الأول لتطبيقها في المدارس

2/12/2024 3:05:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
واصلت وزارة التربية جهودها لمتابعة مشروع نظام البصمة التي بدأت بتطبيقه تجريبيا الأحد في المدارس الحكومية بمراحلها التعليمية المختلفة.
وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن الجهات المعنية في الوزارة رصدت في اليوم الأول 400 ألف عملية إجراء بصمة للمعلمين، مشيرة إلى انه لوحظ أن المعلم قام بإجراء بصمة أكثر من مرة بسبب ظهور عدم قبولها أو كلمة شكرا الأمر الذي أدى إلى إعادتها مرة اخرى.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية بمركز نظم المعلومات تعمل على معالجة كل المشاكل المتعلقة بشأن البصمة وتسهيل إجرائها بشكل صحيح، موضحة أن توقيع كشوف الدوام الخاصة بالدخول والانصراف مستمرة حفاظا على حقوق المعلمين، مضيفة انه لن يتم تطبيق البصمة بشكل نهائي دون التأكد من جميع الإجراءات وأنها صحيحة وسليمة، لافتة إلى أننا حاليا في فترة تجربة لمعرفة السلبيات إن وجدت ومعالجتها.
وفي سياق آخر، منحت وزارة التربية العلاوة الدورية لموظفيها من معلمين وإداريين والتي كان مقررا لها شهر يناير بعد أن تم تأجيلها.
وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن القطاع الإداري انتهى من إجراءات المراجعة والتدقيق على الأسماء المستحقة للعلاوة التي وصلت إلى ما يقارب 20 ألف معلم وإداري مشيرة إلى أنها ستصرف بأثر رجعي لموظفي الوزارة بالوظائف العامة والمعاونة.
وبينت المصادر أن بعض الموظفين ستصرف لهم الشهر الجاري والبعض الآخر خلال مارس، منوهة أن هناك من الموظفين تم اعتماد رواتبهم للشهر الجاري وبالتالي فالوقت لا يسعفنا لإضافة العلاوة إما البقية فما زالت إجراءاتهم مستمرة ومن الممكن اضافة العلاوة الدورية لهم مع الشهر الجاري.
يذكر أن «التربية» تمنح العلاوة لموظفيها منهم في شهر يوليو والآخر بشهر يناير.

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