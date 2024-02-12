Tuesday, 13 February 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الإعلام إدارة التغيير تسهم في وجود بيئة آمنة لاستثمار الكفاءات بالمجلس الوطني

2/12/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ضرورة وجود «إدارة التغيير» وبيئة ممكنة آمنة تسهم في استثمار كفاءات المجلس الوطني للثقافة وتوجيهها بالشكل المثالي.
جاء ذلك في كلمة للوزير المطيري خلال اللقاء المفتوح للاستماع للعاملين بالمجلس الوطني الذي أقيم بمكتبة الكويت الوطنية كانطلاقة رسمية لبرنامج «إدارة التغيير» وهي مبادرة يرعاها بنك بوبيان بالشراكة مع المجلس من أجل الاستفادة من خبرة البنك في تصميم وتنفيذ برنامج شامل لإدارة التغيير ودعم التحول المؤسسي وإعادة صياغة الدور الاستراتيجي والنموذج التشغيلي للمجلس ضمن استعداده لمرحلة جديدة لإعادة هيكلة القطاع العام.
وقال الوزير المطيري إن المجلس الوطني للثقافة يتميز بمخزون ثقافي كبير وطاقات وكفاءات متميزة لابد من استثمارها في سبيل تطوير بيئة العمل، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود التحديات التي تواجهها أي مؤسسة إذ يمكن تهيئة التحديات إلى فرص يتم استثمارها عبر المناقشات مع العاملين لتوفير امتيازات معينة لمعالجة التحديات وخلق بيئة عمل مميزة. وأكد على دور القيادات في المجلس في استثمار الكفاءات والطاقات وتوجيهها والمحافظة على المجلس الوطني والارتقاء بمستوى العمل فيه كونه من أهم مؤسسات الدولة التي تخاطب المثقفين والأدباء والفنانين.
وأضاف أنه «عندما قررنا أن نعد استراتيجية المجلس حرصنا على تبنى الاستراتيجية من العاملين في المجلس وعقدنا حلقات نقاشية ودربنا فريقا متخصصا من الكفاءات واستمعنا إلى أفكار ورؤية وملاحظات العاملين في المجلس وكيفية المساهمة في تطوير المجلس». وشدد على ضرورة الاطلاع على التجارب السابقة لتكون لدينا ذاكرة مؤسسية وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والمميزة والاستفادة من الدراسات والأبحاث والمبادرات وجميع المراجع التي من الممكن أن تخلق رؤية واضحة ورسالة وأهدافا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. وبين أن برنامج «إدارة التغيير» مع بنك بوبيان والذي يعزز فكرة الشراكات مع القطاع الخاص يهدف إلى أن يكون المجلس بيئة مناسبة لجميع العاملين فيه ليقدموا عطاءاتهم ويطوروا المؤسسة. من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، في كلمة مماثلة خلال اللقاء، إن «المجلس» يمتلك موارد بشرية تعمل بكل جهد وإخلاص ولديها طاقة وإبداع لتطوير عمل المجلس وبها يتم تخطي العقبات التي تواجه أعماله. وأضاف الجسار أن التغيير يحتاج إلى عدة أمور منها الجرأة والخطوات المدروسة له، مؤكدا أن التغيير هو السعي للوصول للأفضل ويتسم بالاستمرار في كل مؤسسة سواء حكومية أو ربحية أو شركات أو مجتمعات علاوة على الاستثمار بالموارد البشرية. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري، في كلمته، إن البنك يحرص على القيام بدوره المجتمعي والوطني ويبحث عن التعاون البناء منوها بدور البنك في دعم سبل التعاون مع المجلس الوطني إذ جرت عدة اجتماعات لوضع البرنامج الذي سيعمل فيه مع المجلس الوطني.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لادارة التغيير والتطوير في «بوبيان» عبدالله الحسينان، في كلمة مماثلة، إن التغيير هو اللبنة الأساسية في تطوير أي مؤسسة، موضحا أن البرنامج التدريبي سيعلمنا منهجية متعارف عليها باسم «منهجية كوتر للتغيير».
واستمع الوزير المطيري خلال اللقاء إلى مداخلات العاملين في المجلس وآرائهم حول التحديات التي يواجهونها ومتطلباتهم، إذ أكد الوزير أنهم جزء من التغيير ولابد من الأخذ بآرائهم للمساعدة والمساهمة في التغيير وتطوير بيئة العمل في المجلس.

MENAFN12022024000130011022ID1107843035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث