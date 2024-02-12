بالفيديو وزيرة الأشغال تسريع إصلاح الطرق وتطوير الدورة المستندية لمواجهة تحدي تنفيذ المشاريع



مشاريع البنى التحتية احتلت 32.3% في مشاريع برنامج العمل الحكومي وهي نسبة أكبر من الثلث حسن كمال: الورشة تناقش مراقبة صحة وسلامة الهياكل الخرسانية للبنى التحتية ومقاومتها للزلازل



عاطف رمضان

أعربت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان عن أملها في إنجاز عملية اصلاح الطرق بأسرع وقت ممكن، معتبرة انها الأكثر مساسا بالحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى أنها على ثقة تامة بأن الوعي المجتمعي سيسهم في انجاز هذه المهمة بالتعاون مع أجهزة وزارة الأشغال العامة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة المشعان في حفل افتتاح الورشة الدولية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الانشائية CHSM-9 والتي أقيمت برعايتها وتنظيم جمعية المهندسين بالشراكة مع جمعية مراقبة صحة وسلامة الهياكل المدنية SCSHM بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وأضافت الوزيرة المشعان: نتطلع إلى التطوير السريع في الدورة المستندية والمؤسساتية لمواكبة متطلبات تنفيذ مشاريعنا بالجودة المطلوبة وكفاءة التشغيل والصيانة وتوفير كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة مرافقنا وتنفيذ مشاريعنا. ولفتت إلى ان رعايتها لهذه الورشة تعكس اهتماما رسميا بالفعاليات العلمية والشراكات المهنية مع مؤسسة المجتمع المدني غير الربحية الهادفة إلى دعم تحقيق برنامج عمل الحكومة ويعكس رؤية العهد الجديد بتحقيق التنمية والاستدامة في مشاريعنا. ومضت قائلة: سنتعاون في تنفيذ ما يمكن من التوصيات لتحقيق فعالية أكبر لمراقبة منشآتنا المدنية على وجه الخصوص. وأشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية في مشاريع برنامج العمل الحكومي احتلت نسبة 32.36% من هذه المشاريع وهي نسبة أكبر من الثلث، مؤكدة ان هذا يعتبر تحديا كبيرا نعمل وبكل قوة لإنجازه وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل هذه المجالات. وزادت: الانجاز انطلق وأصبحنا على مقربة كبيرة وتواصل مستمر مع كل المواطنين فانطلقنا ومن دون أي تأخير في عملية اصلاح الطرق.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لـ «الأنباء» على هامش حفل افتتاح الورشة: أتمنى الاستفادة من الورش والأوراق العلمية التي سيتم مناقشتها خلال الورشة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهنا في الكويت.

جمعية المهندسين

وانطلقت الورشة بكلمة لرئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل أكد فيها وجود حالة من الجفاء بين المجتمع المدني وعدد من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن البرامج الحكومية الطموحة والمتطلعة إلى واقع اقتصادي جديد، تحتاج إلى تكاتف مجتمعي، وسد جميع الثغرات غير التعاون السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهات الرقابية بالدولة.

وأضاف العتل: لابد من إغلاق بؤر الفساد ومكافحته بقوة ومحاسبة المقصر ومكافأة المجتهد، موضحا انه عندما تمس هذه البرامج الحكومية المستوى المعيشي للمواطنين تزداد الحاجة إلى التوعية بالمردود المتوقع على المجتمع والدولة وعلى المواطن نفسه، مشيرا إلى أن الجمعية تقدم مبادراتها للحكومة من دون أي كلفة مالية على الدولة.

بدوره، ألقى نائب رئيس اللجنة المنظمة للورشة ورئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي د.حسن كمال كلمة قال فيها إن الورشة تناقش التطورات التقنية للتعرف على التحديات في تطبيقات مراقبة صحة وسلامة الهياكل الخرسانية للبنى التحتية ومقاومتها للزلازل، مضيفا أننا سنطلع على تصاميم وتطبيقات مراقبة الصحة الإنشائية الداعمة لمرونة أنظمة البنية التحتية وتطبيقات الكود الزلزالي في المناطق منخفضة التعرض للزلازل.

من ناحيته، قال رئيس جمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية بكندا د.فيرنر لينهارت: إن التعاون بين المهندسين بالكويت والجمعية سيفتح آفاقا رحبة لتطوير مراقبة صحة وسلامة المباني لمقاومة الزلازل، لافتا إلى أن الجمعية تضم أكثر من 12 ألف باحث حول العالم وتعمل في مختلف القارات.

وأشار لينهارت إلى أننا بصدد افتتاح مقر لنا بالكويت بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، مشيرا إلى أنه سيكون أول مكتب بالمنطقة وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون ونقل الخبرات التقنية لكوادر هندسية قادرة على معالجة الأوضاع المحلية بمجتمعاتها.

اتفاقية تعاون بين «المهندسين»وجمعية مراقبة الصحة الهيكلية المدنية