Tuesday, 13 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشريع لمواجهة ارتفاع الأسعار

2/12/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
ساد التوافق النيابي ـ الحكومي المبدئي اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد أمس والمخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بضبط أسعار السلع والخدمات.
واتفق الفريقان على ضرورة إصدار تشريع يحد من الرفع المصطنع للأسعار، وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية بالرقابة لإيقاف الانفلات المفتعل في الأسعار، والذي لوحظ تزايده مع تنامي زيادات الرواتب للمتقاعدين والموظفين.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الأنباء» إن الحكومة وتحديدا وزارة التجارة تتابع زيادة الأسعار المفتعلة التي لا ترى لها مبررا، لافتة إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة تجهيز تشريع قريبا يكون رادعا لكل من يتلاعب بالأسعار، وفي الوقت نفسه يعالج القصور والثغرات الموجودة في قانون حماية المستهلك 39/2014 ولا يترك مجالا للتلاعب.

وذكرت المصادر أن أعضاء اللجنة طلبوا من «التجارة» التعامل بصرامة مع المتلاعبين في الأسعار والتطبيق الفعلي لقانون حماية المنافسة، حرصا على عدم تلاعب البعض بالأسعار، مشيرة إلى أن بعض النواب اقترحوا إنشاء مركز معلومات لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين مع منحهم صلاحيات واسعة.

ومن الاقتراحات التي نوقشت اقتراح لتعديل قانون 39/2014 مقدم من النائب بدر نشمي يقضي بمنع زيادة أسعار السلع والخدمات دون ضوابط وأسس تضعها وزارة التجارة.

وجاء في تعديل نشمي على قانون حماية المستهلك: كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

MENAFN12022024000130011022ID1107843032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث