بالفيديو أرواحنا سورها



آمر كلية علي الصباح العسكرية أكد أهمية تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري خالد فيحان: مواكبة التطورات في المجال العسكري ورفع كفاءة العنصر البشري



عبد الهادي العجمي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية.

ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللــواء الركــن م.د. غازي جزاع وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع فيحان وقيادات الكلية.

وشهد حفل التخرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعــدون، وسمــو الشيــخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية كلمة التالي نصها:

انه لشرف عظيم نترقبه كل عام بفخر واعتزاز لنحظى بالمشاركة الكريمة والرعاية الأبوية السامية لأميرنا المفدى وقائدنا الأعلى..

في هذا الصباح.. تعانق شموخ المكان.. وشرف الزمان.. وهيبة اللحظة.. برعايتكم يحفظكم الله..

فأهلا وسهلا بكم في كلية البطولة.. ومصنع الاقدام والرجولة..

لحضور حفل تخرج ابنائكم من طلبة كلية علي الصباح العسكرية

ليكونوا كأسلافهم.. درعا حصينا.. وسورا منيعا.. لوطن شامخ أمينا.. وطن فتي برجاله.. وقوي بحماته.. وغني بثرواته.. وعصي على أعدائه..

وطن تزيده سهام أعدائه صمودا.. ومخططاتهم صعودا.. ليبقى بإذن الله شامخا عزيزا..

صاحب السمو..

أيها الحفل الكريم..

إننا نعيش في عصر تغيرت وسائله وأساليبه.. وتسارعت أحداثه.. وتطور هائل وسريع في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار التي تتطلب منا الاستجابة السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير نظامنا التعليمي وتكريس الثقافة العلمية والإبداع والابتكار وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة لها.

لا يخفى عليكم ما يشهده المجال العسكري من تطور متسارع سواء على صعيد تطور الأسلحة وفاعليتها أو بحداثة النظريات ومناهج التدريب الميداني العسكري مما يستوجب الاستمرار بالجهود الرامية لمواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري.

صاحب السمو..

لقد حرصت كلية علي الصباح العسكرية على تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري من خلال تسخير البعد التقني كخيار استراتيجي لخدمة البعدين الأكاديمي والتدريبي.

إن ما تم تحقيقه.. هو إحداث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي العسكري إلى نموذج تعليمي متميز مبني على التفكير والإبداع واكتساب المهارات والخبرات مما يسهم في قواتنا المسلحة مواكبة للتطور العلمي والتقني ومشاركة فعالة في نهضة العصر الحديث العصر القائم على العلم والمعرفة.

وإن ما نصبو إليه أيضا هو وضع آلية تطوير مستمرة لنظامنا التعليمي مرتبطة بما يستجد من علوم حديثة تعمل على تطوير المناهج ورفع كفاءة أداء المعلمين والمدربين وتحسين بيئة التعلم المتاحة لطلبتنا كما أن علينا أن ننمــي فـــي نفوسهم مهـــارات البحـــث العلمي واكتساب القـــدرات.

إن هذه الأهداف سوف تتحقق بعون الله ثم بتضافر الجهود المشتركة لوحدات الجيش المختلفة فتطوير التعليم لا يقتصر على المسؤولين عن التعليم والتدريب بل هو نتاج عمل وجهد مشترك.

اسمحوا لي بتقديم كلمة لأبنائنا الخريجين

أبنائي الخريجين..

إننا ننعم بحمد الله وفضله.. بوطن جميل.. يحسدنا عليه الآخرون.. نتفيأ بظلال أمنه واستقراره.. نتمتع بخيراته وبركاته..

يا قادة المستقبل وروح الوطن..

ان رؤى التغيير الوثابة والجموحــة.. والاهــداف السامية الطموحة.. يمكن تحقيقهـا إذا حميتمـوها بدمائكم.. ودافعتم عنها بأرواحكم.. واعطيتموها جدكم.. وبذلتم فيها جهدكم.. فانطلقوا إلى ميادين العمل.. بروح العطاء.. متمسكين بقيم الولاء والفداء.. مشاركين في التطوير والبناء.

ثم قام آمر طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموه ببدء مراسم حفل التخرج.. بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري.. أعقبه تسليم وتسلم علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) ودفعة الطلبة الضباط (49) تلاها انصراف الخريجين وعرض التشكيلات العسكرية.

وقام الطلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية.

وبعدها تم الإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فهد خالد فيصل.

هذا، وقد تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية.

بعدها قام مدير الشؤون التعليمية والاكاديمية العميد الركن يوسف عبدالله إدريس بتلاوة القسم القانوني ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.

هذا، وتم إهداء صاحب السمو الأمير هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

خلال رعايته حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة (23) من الطلبة الضباط الجامعيين بكلية علي الصباح العسكرية

اليوسف للخريجين: أدعوكم إلى ترجمة الدروس والمهارات المكتسبة إلى واقع عملي ملموس

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أقامت كلية علي الصباح العسكرية حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة (23) من الطلبة الضباط الجامعيين.

هذا، وقد هنأ الشيخ فهد اليوسف الخريجين على نيلهم الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن فخره واعتزازه بالرعاية الأميرية السامية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23)، مشيدا بما وصل إليه أبناؤه الخريجون من مستوى أكاديمي وعملي يؤهلهم للانضمام إلى إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي، داعيا إياهم إلى ترجمة الدروس العلمية والمهارات الميدانية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بالكلية إلى واقع عملي ملموس تستفيد منه وحداتهم العسكرية، وأن يكونوا قدوة في تعاملهم ومثالا يحتذى في أقوالهم وتصرفاتهم، وأن يعملوا بكل إخلاص وتفان لخدمة وطنهم وحمايته والذود عنه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية علي الصباح العسكرية، على ما بذلوه من جهود وعمل مخلص دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من الضباط.

حضر مراسم حفل توزيع الشهادات وكيل وزارة الدفاع الشيخ

د.عبدالله المشعل، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.