صاحب السمو يتوجه إلى مملكة البحرين اليوم في زيارة دولة



العلاقات الكويتية - البحرينية.. أخوة وشراكة تزداد رسوخاً وصلابة وقوة يوماً بعد آخر برعاية قيادتي البلدين تاريخ العلاقات الثنائية يعود إلى مئات السنين ويميزها توافق رؤى ومواقف القيادتين تجاه القضايا الإقليمية والدولية



بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في زيارة دولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

ويعقد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارة الدولة إلى مملكة البحرين الشقيقة محادثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

ولطالما وصفت العلاقات بين الكويت والبحرين بأنها قوية ومتينة وتزداد رسوخا يوما بعد آخر بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين، كما تتسم أيضا بطبيعة فريدة كون الأسرتين الحاكمتين فيهما تربطهما وشائج النسب والقربى وهو ما ينعكس أيضا على مستوى العائلات في البلدين الشقيقين.

ويعود تاريخ العلاقات الكويتية- البحرينية إلى مئات السنين وتتميز بمجموعة من السمات أهمها توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية اعتمادا على منهج العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتسهم الزيارات الرسمية الأخوية المتبادلة في تعزيز تلك العلاقات وكان آخرها زيارة الملك حمد بن عيسى إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.

وينعكس عمق العلاقات السياسية بين البلدين إيجابا على علاقاتهما التجارية والاقتصادية في ظل وجود شراكة اقتصادية بين العديد من المؤسسات البحرينية والكويتية، فيما أضافت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية- البحرينية بعدا جديدا للعلاقات الأخوية في مجالات عديدة، فضلا عن توقيع اتفاقية بيئية يسعى البلدان من خلالها إلى الحفاظ على مواردهما الطبيعية.

وتجلت مواقف البحرين المبدئية والمشرفة تجاه قضايا الكويت بأبهى صورها إبان محنتها عام 1990 خلال غزو النظام العراقي حينما وقفت قيادة وشعبا مع الحق الكويتي فسارعت إلى إدانة الغزو ووضعت كل إمكاناتها في خدمة قضية الكويت العادلة وساهمت في حرب تحرير الكويت في فبراير 1991 واحتضنت عددا كبيرا من مواطنيها أثناء فترة الاحتلال وقدمت لهم كل التسهيلات.

وفي بداية عام 2003 الذي شهد أحداث حرب تحرير العراق توجهت مجموعة القتال السابعة البحرينية إلى الكويت للمشاركة في الحفاظ على أمنها أثناء دخول القوات الأميركية إلى العراق لخلع النظام العراقي البائد.

من جانبها، كانت للكويت مواقف مشرفة تتذكرها البحرين قبل حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حين قدمت الكويت كل التسهيلات لإعداد وتدريب الكادر الديبلوماسي والقنصلي لبعثات المملكة في الخارج وفتحت سفاراتها للمبتعثين البحرينيين لتأسيس البعثات الديبلوماسية.

كما تجلت مواقف الكويت المشرفة تجاه مملكة البحرين في دعم الكويت قيادة وحكومة وشعبا للقيادة السياسية والحكومة في البحرين في مواجهة تهديد أمنها خلال أحداث فبراير 2011 فضلا عن مساهمات الكويت في دعم الاستقرار الاقتصادي في البحرين.