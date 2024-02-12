تشريع لمواجهة ارتفاع الأسعار

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريساد التوافق النيابي ـ الحكومي المبدئي اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد أمس والمخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة بضبط أسعار السلع والخدمات.واتفق الفريقان على ضرورة إصدار تشريع يحد من الرفع المصطنع للأسعار، وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية بالرقابة لإيقاف الانفلات المفتعل في الأسعار، والذي لوحظ تزايده مع تنامي زيادات الرواتب للمتقاعدين والموظفين.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الأنباء» إن الحكومة وتحديدا وزارة التجارة تتابع زيادة الأسعار المفتعلة التي لا ترى لها مبررا، لافتة إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة تجهيز تشريع قريبا يكون رادعا لكل من يتلاعب بالأسعار، وفي الوقت نفسه يعالج القصور والثغرات الموجودة في قانون حماية المستهلك 39/2014 ولا يترك مجالا للتلاعب.

وذكرت المصادر أن أعضاء اللجنة طلبوا من «التجارة» التعامل بصرامة مع المتلاعبين في الأسعار والتطبيق الفعلي لقانون حماية المنافسة، حرصا على عدم تلاعب البعض بالأسعار، مشيرة إلى أن بعض النواب اقترحوا إنشاء مركز معلومات لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين مع منحهم صلاحيات واسعة.

ومن الاقتراحات التي نوقشت اقتراح لتعديل قانون 39/2014 مقدم من النائب بدر نشمي يقضي بمنع زيادة أسعار السلع والخدمات دون ضوابط وأسس تضعها وزارة التجارة.

وجاء في تعديل نشمي على قانون حماية المستهلك: كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.