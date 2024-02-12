MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقكشف مصدر لـ «الأنباء» عن تكليف فريق عمل بديوان الخدمة المدنية يضم كوادر وطنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لاستكمال عمل كبير يتعلق بأنظمة بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن العمل يتضمن تفعيل ربط بصمة حضور وانصراف الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات اعتبارا من مارس المقبل، وتأتي وزارة التربية التي تشملها هذه الخطوة استكمالا لما نفذ في الوزارات الأخرى، وتم إنجاز النسبة الأكبر وجار الربط للجهات المتبقية.

هذا، وقدم الديوان شرحا بالفيديو على تطبيق «إكس» لطريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج «سهل»، وحسب المصدر فإن الديوان يتطلع إلى إضافة المزيد من الخدمات على البرنامج.





بالفيديو .. "ديوان الخدمة"‬⁩ يشرح طريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج "سهل"





نشر ديوان الخدمة المدنية فيديو توضيحيا على تطبيق "إكس" تضمن شرحا لطريقة استخراج شهادة إلكترونية للبرامج التدريبية المحلية عن طريق برنامج "سهل"









ربط الحضور والانصراف في كل الجهات بالنظم المتكاملة لـ «الديوان» اعتباراً من مارس.. وإلغاء الأنظمة الخاصة بصمة دوام موظفي الحكومة.. مركزية





كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تكليف فريق عمل بديوان الخدمة المدنية يضم كوادر وطنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لاستكمال عمل كبير يتعلق بأنظمة بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن العمل يتضمن تفعيل ربط بصمة حضور وانصراف الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات اعتبارا من مارس المقبل، وتأتي وزارة التربية التي تشملها هذه الخطوة استكمالا لما نفذ في الوزارات الأخرى، وتم إنجاز النسبة الأكبر وجار الربط للجهات المتبقية.