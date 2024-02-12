حمدان بن محمد يوجه باستمرار العمل عن بعد في حكومة دبي غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باستمرار العمل عن بعد يوم غد الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، نظراً للأحوال الجوية.
ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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