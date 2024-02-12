حمدان بن محمد يوجه باستمرار العمل عن بعد في حكومة دبي غداً

وجه

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باستمرار العمل عن بعد يوم غد الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، نظراً للأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز