كأس آسيا: استقبال الأبطال للأردن عقب العودة إلى الوطن

حظي منتخب الأردن لكرة القدم باستقبال الأبطال لدى عودته إلى عمّان قادماً من العاصمة القطرية الدوحة، بعد إنجازه التاريخي في نهائيات كأس آسيا بحلوله وصيفاً للمنتخب القطري بطل النسختين الاخيرتين.

واحتشد الآلاف من الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي لتحية "النشامى" واستقبالهم بالورود والأهازيج الوطنية تعبيراً عن تقديرهم للحصول على المركز الثاني.

وينتظر أن تسير الحافلة المخصصة لنقل اللاعبين إلى استاد عمان الدولي، مروراً بطريق المطار وكوريدور عبدون ودوار الداخلية وصولاً الي المدينة الرياضية.

وسيقام احتفال شعبي وجماهيري في الاستاد حيث سينزل اللاعبون إلى أرضية الملعب لتحية الجماهير بالتزامن مع العديد من الفقرات الفنية المعدة خصيصاً لهذه المناسبة.

وكان رئيس الاتحاد الاردني رئيس اتحاد غرب آسيا الأمير علي بن الحسين في مقدمة المستقبلين، وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني "مبارك للنشامى وللكابتن القدير (المغربي) الحسين عموتة وكل الطاقم التدريبي، النشامى مثلوا كل الأردنيين.. والرسالة ما في شي مستحيل هم افرحونا والآن وقت فرح اللاعبين".

وأضاف "الحمدلله المهم المستقبل والمنتخب الوطني مُقبل على تصفيات كأس العالم وكذلك نهائيات كأس آسيا تحت 2023 للمنتخب الأولمبي".

ووجه الأمير علي الشكر للمدرب "عموتة وكل الطاقم التدريبي، مش التحكيمي" حسب قوله.

وخسر منتخب الأردن المباراة النهائية السبت أمام المنتخب القطري 1-3 بثلاث ركلات جزء ترجمها أكرم عفيف.

وأشادت أمين عام الاتحاد سمر نصار بالاستقبال بقولها "كأس آسيا بداية الحُلم.. سعداء بما تحقق وكان لدينا إيمان بقدرة النشامى على تقديم الأفضل في البطولة".

من جهته، قال عموتة: "هذا الإنجاز ممكن ان نبني عليه للمستقبل القريب والبعيد. كل الشكر اللاعبين اصحاب الجهد الأكبر.. يحب استثمار هذا الإنجاز للبناء عليه لاستمرار الإنجازات والفرح الذي يستحقه كل كبير وصغير بالأردن".

واضاف "طموحنا كبير ولا يمكن تصوره داخل المجموعة.. ويجب خلق شروط النجاح والجدية والتفاني بالعمل واللاعبين قادرين علي ذلك".

وتجنب عموتة الحديث والرد على سؤال الصحافيين عن مستقبله مع منتخب الأردن.

بدوره قال اللاعب أنس بني ياسين "فخورون بهذا الاستقبال..أمامنا تصفيات كأس العالم والوصول للمونديال هو الهدف القادم".

أما اللاعب إحسان حداد فقال "لبينا طموحات الشعب الأردني والمركز الثاني ان شاء الله يعود علينا بالأفضل".

ويعتبر وصول النشامى الى المباراة النهائية الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية حيث كان أفضل ما وصل إليه قبل هذه النسخة هو دور الثمانية مرتين في الصين 2004 وقطر 2011.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز