كأس الأمم الأفريقية.. مسيرة استثنائية لكوت ديفوار العائد من المجهول للتتويج باللقب

جاء تتويج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بالبطولة التي استضافها على أرضه خلال الفترة من 13 يناير الماضي إلى 11 فبراير الجاري، بسيناريو هو الأغرب في كرة القدم، أستحق أن ينال بسببه في كل وسائل الإعلام الأفريقية والعالمية لقب منتخب "العائد من المجهول"، وأحيانا "العائد من الموت".

فقد حسم منتخب كوت ديفوار اللقب لصالحه بالفوز على نظيره النيجيري 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس“الأحد” على ملعب الحسن واتارا بأبيدجان.

وتعددت الأسباب التي جسدت قيمة الإنجاز الكبير لمنتخب كوت ديفوار على مدار مسيرته في هذه البطولة، بداية من تلقيه خساراتين متتاليتين في الدور الأول من نيجيريا 0-1 ومن غينيا الاستوائية 0-4، قبل أن يتأهل الفريق إلى الدور الثاني كأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بثلاث نقاط فقط، وبفضل فوز منتخب المغرب على زامبيا، رغم ضمان تأهله، الأمر الذي منح كوت ديفوار فرصة التأهل في اللحظة الأخيرة.

وعقب التأهل الصعب لمنتخب كوت ديفوار، تمت إقالة المدير الفني للمنتخب الفرنسي جان- لوي جاسيه وتعيين مساعده إيميريس فاييه في ظل ضيق الوقت، ليقود المهمة فيما تبقى من مباريات.

وفي أول مواجهة بدور الـ16، نجح منتخب كوت ديفوار في إقصاء حامل اللقب“منتخب السنغال” ، رغم تأخره مبكرا بهدف، لكن هدف التعادل الذي سجل قبل نهاية اللقاء بـ4 دقائق من ركلة جزاء، جدد الأمل لأصحاب الأرض، قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة لمصلحتهم بالفوز 5-4.

واستمر مسلسل السيناريو الصعب لمنتخب كوت ديفوار في ربع النهائي أمام منتخب مالي، بالتعادل في الدقيقة الأخيرة مجدداً“ ق 90”، بعد التأخر مبكراً بهدف أيضا، ومن ثم إحراز هدف الفوز في الدقيقة 120 من أحداث الشوط الإضافي الثاني قبل لحظات من انتهاء المباراة واللجوء إلى ركلات الترجيح، علماً بأنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 43 لطرد لاعبه وديلون كوسونو.

واكتملت قصة اللقب في المباراة النهائية، وبعد تأخر منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا، في ثاني مواجهة تجمع بينهما في البطولة بعد الدور الأول، نجح الفريق في إدراك التعادل عن طريق فرانك كيسي، قبل أن ينجح سابستيان هالير في إحراز هدف الفوز، علماً بأن عودة هذا اللاعب إلى ممارسة كرة القدم تمثل ملحمة إنسانية بعدما كان قد أصيب بمرض خطير منذ عام، وأجرى جراحتين وخضع لنحو 5 أشهر من العلاج الكيماوي.

كان هالير“28 عاماً” والذي يلعب لنادي روسيا دورتموند الألماني، هو أيضا صاحب هدف الفوز الوحيد على منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

من جانبه أعرب إيمرس فايي، مدرب منتخب كوت ديفوار، الفائز بجائزة أفضل مدرب في كأس أمم أفريقيا، عن سعادته الكبيرة بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال: "ما زلت لا أصدق ذلك، مررنا بكل المشاعر، هذا اللقب صنع مسيرتي بالتأكيد، توليت قيادة المنتخب خلال البطولة، في يوم عيد ميلادي، لم نكن حتى مستعدين لخوض باقي مشوار المنافسة.. ومع ذلك حققنا الحلم".

وأضاف: "برغم تأخرنا في النتيجة، إلا أنني أخبرت اللاعبين أنه لا يزال لدينا متسع من الوقت، خاصة أنني شعرت أنهم جيدين، على عكس منتخب نيجيريا الذي رأيتهم أكثر إرهاقا.. بالطبع أنا محظوظ لوجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين تحملوا المسؤولية في غرفة تغيير الملابس، ونجحنا في تعديل النتيجة بعد 10 دقائق من الشوط الثاني، وأثبتنا إننا نجوم الليلة".

وعلى الجانب الآخر، اعترف البرتغالي، خوسيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا أن تعديل طريقة لعبه في المباراة النهائية لم تكن وسيلة ناجحة لتحقيق هدفه.

وقال: "تلقينا أهدافا بسبب الأخطاء الدفاعية، وتراجع مستوانا أمام منتخب كوت ديفوار، الذي كان أفضل من فريقي خاصة عندما قام بالضغط بشكل أفضل، وقام بعمل مميز خصوصا في الشوط الثاني".. وأضاف: "منتخبنا لم يلعب بنفس المستوى، لكن بالنسبة لي قدم اللاعبون ما في وسعهم".

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