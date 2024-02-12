رابطة الدوري الإيطالي تقرّر الإبقاء على 20 فريقاً

مُنيت محاولات بعض الأندية الكبيرة في كرة القدم الايطالية لتقليص عدد فرق دوري الدرجة الاولى من 20 الى 18 بالفشل، ذلك عقب اجتماع عُقد في مقر رابطة الدوري في ميلان اليوم الإثنين.

وقالت الرابطة في بيان لها "تم تأكيد نظام الدوري الحالي المؤلف من 20 فريقاً".

وكشف تقرير إعلامي إيطالي انّ اندية انتر، يوفنتوس، ميلان وروما كانت الوحيدة التي صوّتت لصالح المقترح بتقليص عدد الفرق في "سيري أ"، فيما صوّتت الاندية الـ 16 الاخرى ضده.

وشكّلت فكرة تقليص عدد الفرق في دوري الدرجة الاولى الإيطالي مادة للاخذ والردّ منذ مدة، وذلك مع ارتفاع عدد المباريات التي تخوضها الاندية الكبرى ولاعبيها.

يأتي مسعى هذه الفرق الاربعة في ظل تغيير نظام دوري ابطال اوروبا وزيادة عدد المباريات، إذ سيتعين على الفرق ان تلعب مباراتين اضافيتين قبل تحديد مصير التأهل الى الادوار الاقصائية، مما جعل من روزنامة المباريات المزدحمة أصلاً، أكثر ازدحاماً.

الا انّ الفرق الايطالية الاقل تأثرا بالمسابقات القارية رفضت الموافقة على المقترح.

وقال رئيس نادي ليتشي سافيريو ستيكي دامياني الشهر الماضي "انا ضد هذه الفكرة على غرار كل الاندية المتوسطة والصغرى. لا افهم لم علينا تجاهل حق العديد من الفرق الاخرى بالحلم".

وأضافت رابطة الدوري أيضًا أنها وافقت على مقترح لاصلاحات في الكرة الإيطالية ستقدمه إلى الاتحاد المحلي للعبة الشهر المقبل.

وستطالب رابطة الدوري من الاتحاد الايطالي بمزيد من الاستقلالية في اجتماع عام استثنائي في 11 مارس، وهو نموذج للإدارة قال رئيس "سيري أ" لورنتسو كاسيني في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيكون مشابهاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

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