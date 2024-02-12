إيقاف العقيدي حارس النصر خمسة أشهر وتغريم الفرج والغنام مالياً لرفضهم الانضمام للمنتخب السعودي



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف نواف العقيدي حارس النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين خمسة أشهر وتغريمه ماليا بسبب أحداث سبقت استبعاده من تشكيلة المنتخب في كآس آسيا بالإضافة لتغريم سلمان الفرج قائد الهلال وسلطان الغنام لاعب النصر.

ونشر الاتحاد القرارات عبر موقعه على الإنترنت قائلا إن إيقاف العقيدي سيسري اعتبارا من تاريخه لمدة خمسة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي.

كما فرض الاتحاد غرامة مالية على سلمان الفرج قائد المنتخب والهلال قدرها مئة ألف ريال سعودي بعد ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب عقب استدعائه للمعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر 2023 في البرتغال.

وغرم الاتحاد سلطان الغنام لاعب النصر 200 ألف ريال سعودي بعد ثبوت طلبه من المدرب إعفائه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبل كأس آسيا.

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