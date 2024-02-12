الفرنسي كليمون يدير لقاء الوحدة والشارقة بدوري أدنوك للمحترفين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن تكليف طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمون توربان لإدارة مباراة الوحدة والشارقة غدا بالجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل نهيان.
ويعاون الحكم الفرنسي كل من نيكولا دانو " حكم مساعد أول"، وإرون فنجين " حكم مساعد ثان"، وزايد ضيف الله " حكم رابع"، و بيير جيلوست " حكم فيديو، وأحمد الراشدي " حكم فيديو مساعد".
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