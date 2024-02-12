الفرنسي كليمون يدير لقاء الوحدة والشارقة بدوري أدنوك للمحترفين



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن تكليف طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمون توربان لإدارة مباراة الوحدة والشارقة غدا بالجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل نهيان.

ويعاون الحكم الفرنسي كل من نيكولا دانو " حكم مساعد أول"، وإرون فنجين " حكم مساعد ثان"، وزايد ضيف الله " حكم رابع"، و بيير جيلوست " حكم فيديو، وأحمد الراشدي " حكم فيديو مساعد".

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