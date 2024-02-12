Tuesday, 13 February 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفرنسي كليمون يدير لقاء الوحدة والشارقة بدوري أدنوك للمحترفين

2/12/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن تكليف طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمون توربان لإدارة مباراة الوحدة والشارقة غدا بالجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل نهيان.

ويعاون الحكم الفرنسي كل من نيكولا دانو " حكم مساعد أول"، وإرون فنجين " حكم مساعد ثان"، وزايد ضيف الله " حكم رابع"، و بيير جيلوست " حكم فيديو، وأحمد الراشدي " حكم فيديو مساعد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107842982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث