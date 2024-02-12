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السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 8 مارس

2/12/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية اليوم الاثنين أن ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض سيستضيف نهائي كأس مصر لكرة القدم بين الغريمين الأهلي والزمالك في الثامن من مارس المقبل.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر خارج البلاد وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونقل موقع الهيئة العامة للترفيه عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله "استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاسا لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليات رياضية كبرى بالمملكة".

من جهته قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن إقامة المباراة في المملكة "تأتي استجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في السعودية".

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة 39 في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب 29.

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