إسرائيل ترفض منح المقررة الخاصة للأمم المتحدة تأشيرة دخول

رفضت إسرائيل منح المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الحصول على تأشيرة دخول.

ودعت، أمس، إلى إقالة ألبانيز بعد تعليقات أدلت بها أخيراً بشأن هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت فرانشيسكا، الأسبوع الماضي، إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بأنه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا".

وكتبت بالفرنسية، عبر حسابها على منصة "إكس": "لا ... ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل رداً على القمع الإسرائيلي".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، تصريحات ألبانيز بأنها "شائنة"، وأعلنا، في بيان، أنها الآن "ممنوعة من دخول دولة إسرائيل".

وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول.

وقالا: "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علناً من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور".

ولم تعلّق ألبانيز على القرار الإسرائيلي. وكانت المقررة الخاصة أعربت، في وقت سابق، عن "خيبة أمل"؛ لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس، لافتةً إلى أنها أدانته عدة مرات.

وقالت إن معاداة السامية تشكل "تهديداً عالمياً"، موضحةً أن "تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي".

وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيز بعد أن حذرت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر بأن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم".

وانتقدت ألبانيز أيضاً تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفاً من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر.

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