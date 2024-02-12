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مصر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تكشف عن نهم للقتل والتدمير

2/12/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها الشديد من تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واصفةً إياها بأنها تحريضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان، اليوم، أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية"، مشدداً على أن تلك التصريحات "تكشف عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

وقال أبو زيد، في البيان، إن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

كان الوزير الإسرائيلي قد صرح إن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلاً إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر.

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