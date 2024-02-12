محمد بن راشد يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت في دبي اليوم (الاثنين) وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات ومصر على مختلف المستويات، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز مكانتيهما الإقليمية والدولية.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق، مؤكداً عمق أواصر الروابط ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والحرص المشترك على تطوير تلك العلاقات والنهوض بها إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات.

وثمَّن سموه حرص جمهورية مصر العربية الشقيقة على المشاركة الفاعلة في القمة العالمية للحكومات، متمنياً سموه لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار والنماء في القطاعات والمجالات كافة.

من جانبه أكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تنميتها وتطويرها في القطاعات كافة.



وهنّأ معاليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات والتفاعل العالمي الواسع مع مخرجاتها، مشيداً بدور القمة كمنصة عالمية هدفها النهوض بالعمل الحكومي وتحقيق التنمية والازدهار واستشراف آفاق جديدة لغد أفضل للبشرية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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