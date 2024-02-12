محمد بن راشد يلتقي أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإسهامات المنظمة في دعم التنمية على المستوى الدولي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية اللقاء بمشاركة معالي ماتياس كورمان في أعمال القمة العالمية للحكومات، حيث شارك اليوم (الاثنين) في جلسة بعنوان "مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد".

وأشاد سموه بالدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمة في تحفيز التقدم الاقتصادي وتنمية التجارة العالمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع السياسات الاقتصادية التي تدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العالم، مؤكداً سموه على أهمية إيجاد المقومات الداعمة لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي العالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.



يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز