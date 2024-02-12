بسبب تأثيرات الأمطار.. هيئة الطرق تعلن عن تحويلات على شارع الشيخ زايد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل في الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، وذلك

بسبب تجمعات

مياه الأمطار التي خلفتها الحالة الجوية التي تمر بها الدولة، والتي تتعامل معها فرق الهيئة.

ووجهت الهيئة السائقين إلى استخدام الطرق البديلة التالية للوصول السهل إلى وجهاتهم:

شارع سيح شعيب بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من أبوظبي.. وشارع مطار آل مكتوم بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد للمتجهين إلى أبوظبي.

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