«هيئة المعرفة» تدعو لمواصلة إتاحة خيار التعليم عن بُعد في دبي غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة
والجامعات الدولية بدبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور
والكوادر التعليمية والطلبة، في ظل الأحوال الجوية السائدة بالبلاد، ومواصلة إتاحة خيار التعليم عن بُعد الثلاثاء 13
فبراير 2024.
وتمنت الهيئة السلامة للجميع
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