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«هيئة المعرفة» تدعو لمواصلة إتاحة خيار التعليم عن بُعد في دبي غداً

2/12/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة
والجامعات الدولية بدبي إلى التحلِّي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور
والكوادر التعليمية والطلبة، في ظل الأحوال الجوية السائدة بالبلاد، ومواصلة إتاحة خيار التعليم عن بُعد الثلاثاء 13
فبراير 2024.

وتمنت الهيئة السلامة للجميع

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