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«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص إلى المرونة في عمل موظفيه خلال فترة الأحوال الجوية المتقلبة

2/12/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها خلال فترة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع.

كما طالبت بالتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.


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