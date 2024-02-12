الطاير يفتتح منتدى مستقبل التنقّل ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024

افتتح معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، (منتدى مستقبل التنقّل)، الذي استضافته "القمة العالمية للحكومات 2024" بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، و(UP Summit).

وأكد معاليه أن الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، هي المحرك الرئيس لقصة نجاح دبي في تقديم تجربة فريدة للعالم، حيث شكل سموّه فريق عمل متخصّص تحت قيادته لضمان تحقيق الرؤية والخطط المطلوبة، واعتماده توظيف التقنيات الحديثة والتوجيهات الحكومية الواضحة تجاه الابتكار والتي مكنتها من التغلب على مختلف التحديات.

ويدعم "منتدى مستقبل التنقل" رسالة "القمة العالمية للحكومات 2024"، التي تنعقد في دورتها الحادية عشرة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، من خلال تسليطه الضوء على أحدث التوجهات والحلول المبتكرة للتنقل في مدن ومجتمعات المستقبل الذكية.

وقال الطاير: "تبرز أهمية منتدى مستقبل التنقّل في القمة العالمية للحكومات من حيث مواكبته للتوجهات العالمية نحو تحقيق الحلول المستدامة، إذ تعد المناقشات التي يطرحها المشاركون في المنتدى حاسمة في تشكيل السياسات والاستراتيجيات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز دور المنتدى كمحفز للتغيير في المشهد العالمي لقطاع النقل وتأثيره، من خلال جمع خبراء الصناعة وواضعي السياسات والقادة الماليين في وضع أسسٍ لمستقبل أكثر اتصالاً واستدامة وفعالية".

وأضاف: "يُسعِدُني أن أتحدّث إليكم اليوم عن الخطوات التي اتخذتها دبي في مسيرتها لاستشراف مستقبل التنقّل، وقد أصبحت الإمارة رائدة عالمياً فـي تبني النهج الاستباقي فـي اختبار وتطبيق التقنيات الحديثة وكذلك نموذجاً فـي احتضان الابتكار وتعزيزه في جميع المجالات ومنها مجال النقل بمختلف أنواعه.

استشراف المستقبل

وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة استشرفت مبكراً التوجهات التي يشهدها العالم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، في عام 2016، استراتيجية دبي للتنقّل ذاتي القيادة، الهادفة إلى تحويل 25% من الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول العام 2030، ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه الاستراتيجية في توفير 22 مليار درهم، إلى جانب تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في النظام البيئي للنقل في المدينة، واعتماد استراتيجية صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، وتشمل هذه الاستراتيجية التوسع فـي استخدام المركبات الكهربائية والهيدروجينية في أسطول مركبات النقل العام، لإبراز التزام دبي بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لنظام نقل بيئي أكثر اخضراراً.

تبني التقنيات الجديدة

وقال معاليه: إنّ النهج الاستباقي لدبي في تبني وتجربة التقنيات الحديثة يُعتَبَرُ شاهداً على التفكير المتقدّم لنهج الإمارة، ونحن نُقِرُّ بأهمية ترسيخ موقع الإمارة فـي الصدارة

فـي تطبيق حلول النقل المتقدمة، وإنه من خلال السعي الدؤوب وتطبيق تقنيات فائقة التطوّر، أصبحت دبي مُحرّكاً لهذا التطور، ونحن نثبت ذلك من خلال تطوير التشريعات المستقبلية لتبني التقنيات الحديثة مثل قانون تنظيم اختبار وتشغيل المركبات ذاتية القيادة، التي مهّدت الطريق إلى تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل لمركبات الشركة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن توظيف هيئة الطرق والمواصلات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في أنظمة إدارة الحركة المرورية، ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، وتعزيز كفاءة وسائل النقل الجماعي، حيث بلغت نسبة الالتزام بمواعيد الرحلات في مترو دبي أكثر من 99.7%.

دبي حاضنة للابتكار

وأكّد معاليه أن دبي تبرز في مقدمة المدن في مجال الابتكار باعتبارها حاضنة لتجربة وتطبيق حلول التنقّل المبتكرة، وهذا الأمر عزز الريادة العالمية لدبي في هذا الجانب، وساهم في خلق بيئة تتسم بالديناميكية لتطوّر تقنيات النقل، حيث نظمت الهيئة ثلاث دورات من مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، والتي شهدت مشاركة واسعة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين فـي مجال حلول التنقل المتقدمة بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات المشاركة، كإطلاق خدمات التوصيل بالوحدات ذاتية القيادة بالتعاون مع شركتي كريم وطلبات، كما تمكنت الهيئة من تشغيل أول عبرة ذاتية القيادة في العالم في عام 2023، وإطلاق أول تجربة طيران عامة للتاكسي الجوي في العالم في عام 2017.

منصة عالمية

ويستفيد منتدى مستقبل التنقل من موقع "القمة العالمية للحكومات" لاستشراف آفاق مستقبلية واعدة للقطاع، باعتبارها تجمعاً عالمياً لنخبة من القادة والخبراء الذين يبحثون التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى والرؤى الحديثة لنخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار فضلاً عن رؤاهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.

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