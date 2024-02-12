حمدان بن محمد: فخورون بالحضور التركي الكبير في القمة العالمية للحكومات

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضيف البلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

وبجمهورية تركيا الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات.

وقال سموه عبر

حسابه على منصة "إكس": "نرحب بجمهورية تركيا الصديقة ضيف شرف القمة العالمية للحكومات، وأهلاً بضيف البلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ... تجمعنا علاقات قوية على مختلف المستويات مع تركيا، وهي في تطور مستمر في ظل قيادة البلدين ... وفخورون بالحضور التركي الكبير في القمة العالمية للحكومات التي تمثل منصة لاستشراف مستقبل الحكومات واستقطبت في دورتها الحالية أكثر من 4000 شخصية من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية بهدف صياغة مستقبل أفضل للجميع.

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