شركة بريطانية شهيرة تقترب من الإفلاس

تقترب شركة "ذي بادي شوب" المعروفة منذ نحو 50 عاماً بمستحضرات التجميل من الإفلاس في المملكة المتحدة، بعد أداء تجاري ضعيف في فترة عيد الميلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وأفادت "سكاي نيوز"، أمس، أن شركة الأسهم الألمانية الخاصة "أوريليوس"، التي استحوذت على "ذي بادي شوب" في نوفمبر، أطلقت عملية في المملكة المتحدة يتم بموجبها إيكال خبراء المال مهمة محاولة إنقاذ أجزاء من الشركة.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إغلاق متاجر وخسارة وظائف في "ذي بادي شوب" التي أسستها أنيتا روديك عام 1976 وانتقلت ملكيتها عدة مرّات منذ باعتها إلى مجموعة "لوريال" العملاقة لمستحضرات التجميل عام 2006.

ويوجد في المملكة المتحدة نحو 200 متجر تابع لـ"ذي بادي شوب"، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي متاجرها حول العالم البالغ عددها نحو 300 والواقعة في أكثر من 70 دولة.

وتوظف الشركة مباشرة نحو 10 آلاف شخص مع 12 ألفاً آخرين موظفين عبر فروعها.

وباعت "أوريليوس" الأعمال التجارية لـ"ذي بادي شوب" في معظم أنحاء البر الرئيس في أوروبا وأجزاء من آسيا إلى جهة لم تسمها.

وأشارت سوزانا ستريتر إلى أن القرار الأخير يعني أن "الشركة ستصبح محمية من التصفية الإجبارية، كما أنه يمنحها حماية قانونية من مطالب الدائنين".

وأضافت أن ذلك يعطي "أوريليوس" "متنفّساً لإعادة الهيكلة وإغلاق المتاجر ذات الأداء السيئ، ويتيح لها تحويل تركزيها إلى المبيعات عبر الإنترنت. ومهما كانت النتيجة، يبدو على الأرجح أن العديد من المتاجر ستغلق أبوابها تماماً".

وباعت "ناتورا كوزميتيكوس" البرازيلية، التي اشترت "ذي بادي شوب" من "لوريال" الشركة، لاحقاً إلى "أوريليوس" لقاء 207 ملايين جنيه إسترليني، وهو مبلغ أقل بكثير من ذاك الذي دفعه ملّاكها سابقاً.

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