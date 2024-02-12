البيت الأبيض: علينا أن نقبل احتمال وفاة بعض الرهائن المحتجزين في غزة

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات محددة حول أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة مضيفا أن واشنطن ربما سيتعين عليها القبول باحتمال وفاة بعض المحتجزين.

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