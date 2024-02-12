البيت الأبيض: علينا أن نقبل احتمال وفاة بعض الرهائن المحتجزين في غزة

البيت الأبيض: علينا أن نقبل احتمال وفاة بعض الرهائن المحتجزين في غزة
التاريخ
2/12/2024 3:00:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات محددة حول أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة مضيفا أن واشنطن ربما سيتعين عليها القبول باحتمال وفاة بعض المحتجزين.
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