وزير دفاع إسرائيل: سيكون هناك المزيد من عمليات إنقاذ الرهائن في غزة

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، بالقوات الإسرائيلية التي شاركت في عملية أدت لإنقاذ إثنين من الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، وقدم لهم التهنئة على "النتائج المذهلة" التي حققوها.



وقال غالانت إن هذه العملية بمثابة نقطة تحول، فحركة "حماس" قابلة للاختراق وتدرك أنه يمكننا الوصول إلى أي مكان وبأي قوة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.



وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه بالقوات الخاصة التي شاركت في العملية "لقد مكنتم مواطني إسرائيل من التقاط أنفاسهم، وسيكون هناك المزيد من العمليات ".

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن أن قوات خاصة تابعة للجيش اقتحمت مبنى في وسط مدينة رفح، حيث كانت هناك رهينتان محتجزتان تحت حراسة حماس، وتم تحريرهما بعد إطلاق نار كثيف.

يشار إلى أن الرهينتين هما أول رهينتين من المدنيين، تتمكن القوات الإسرائيلية من إطلاق سراحهما منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي قتل فيه 1200 شخص في إسرائيل وتم احتجاز نحو 240 رهينة.

وقال هاجاري إن الجيش الإسرائيلي كان يقوم بالإعداد لعملية الإنقاذ منذ بعض الوقت، وكان ينتظر اللحظة المناسبة.

وأوضح هاجاري إن الرهينتين

60 و70 عاما ، كانا محتجزين في الطابق الثاني من المبنى، مضيفا أن مسلحين آخرين كانوا متواجدين في مبان مجاورة.

ووقفت القوات الأمنية الاسرائيلية أمام الرهينتين لحمايتهما، ثم تبادلت إطلاق النار العنيف.

وبحسب هاجاري الذي كتب على "تليجرام"، إنها "كانت عملية إنقاذ معقدة تحت النار في قلب رفح، بناء على معلومات استخباراتية حساسة وقيمة للغاية".

وبعد دقيقة واحدة فقط من اقتحام المبنى، بدأت القوات الجوية الإسرائيلية مهاجمة منطقة رفح، للسماح للقوات بالانسحاب.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إجلاء الرهينتين من المبنى تحت إطلاق نار كثيف.

وتم إنقاذ الرهينتين كجزء من عملية بدأت بشن الجيش الإسرائيلي لغارات جوية مكثفة في منطقة الشابورة بوسط رفح، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان صدر في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه "نفذ سلسلة من الغارات على أهداف إرهابية في منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة" ليلا.

وتابع الجيش الإسرائيلي في منشور عبر تطبيق تلغرام: "كلاهما في حالة صحية جيدة، وتم نقلهما لإجراء الفحص الطبي في مستشفى شيبا تل هشومير".

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