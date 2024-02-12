رئيس الدولة ورئيس الكونغو برازيفيل يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"

دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو برازيفيل الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين

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