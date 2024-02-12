مفوض الأونروا يؤكد عدم اعتزامه الاستقالة

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه.

وقال لازاريني، اليوم، إنه "لا ينوي الاستقالة"، وذلك بعد مزاعم عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقدّم الوكالة مساعدات للفلسطينيين في غزة. ومنذ ظهور الادعاءات علَّق عدد من الدول المانحة تمويل الأونروا. وفتحت الوكالة تحقيقاً وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم.

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