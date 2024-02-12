Tuesday, 13 February 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفوض الأونروا يؤكد عدم اعتزامه الاستقالة

2/12/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه.

وقال لازاريني، اليوم، إنه "لا ينوي الاستقالة"، وذلك بعد مزاعم عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقدّم الوكالة مساعدات للفلسطينيين في غزة. ومنذ ظهور الادعاءات علَّق عدد من الدول المانحة تمويل الأونروا. وفتحت الوكالة تحقيقاً وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107842966

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث