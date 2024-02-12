مفوض الأونروا يؤكد عدم اعتزامه الاستقالة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه.
وقال لازاريني، اليوم، إنه "لا ينوي الاستقالة"، وذلك بعد مزاعم عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتقدّم الوكالة مساعدات للفلسطينيين في غزة. ومنذ ظهور الادعاءات علَّق عدد من الدول المانحة تمويل الأونروا. وفتحت الوكالة تحقيقاً وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12022024000110011019ID1107842966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.