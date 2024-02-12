محمد بن راشد: الإمارات تثمّن جهود البنك الدولي الرامية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء على مستوى العالم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالي، سعادة أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الجاري.

وبحث سموه خلال اللقاء مع رئيس مجموعة البنك الدولي، الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ومستجدات مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات، ومشاركة المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجموعة البنك الدولي، سبل الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال عالمياً، من خلال الاستفادة من تجربة دولة الإمارات الرائدة في خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي أصبحت اليوم نموذجاً ملهماً على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً ما يتعلق منها بتطوير الأنظمة والتشريعات.

وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لدور البنك الدولي في مساعدة الاقتصادات النامية، والإسهام في دفع معدلات التنمية الاقتصادية العالمية.

وقال سموه: "تثمّن دولة الإمارات جهود البنك الدولي الرامية إلى القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء على مستوى العالم، والعمل على إيجاد فرص نمو اقتصادي مستدام، والاستثمار في بناء الطاقات البشرية".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها بالبنك الدولي، ورغبتها في تطوير العمل مع هذه المنظمة الاقتصادية الدولية الرائدة، لاكتشاف

فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم مصالح الدولة والمنطقة والعالم، وبما يساهم في تعزيز المشاركة الفاعلة والمؤثرة في صنع مستقبل أفضل للعالم، تنعم فيه كافة الشعوب بالسلام والاستقرار والرخاء.

كما حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.

نموذج تنموي رائد

من جانبه، أشاد سعادة أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنموذج التنموي الرائد الذي تجسده دولة الإمارات، والذي أثمر نجاحات اقتصادية مشهود لها إقليمياً ودولياً، وما أرسته من نموذج اقتصادي تنموي يُحتذى على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد بانغا، خلال اللقاء، تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز التعاون مع القمة العالمية للحكومات التي تسعى لتعزيز التضامن العالمي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المثلى.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية

العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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