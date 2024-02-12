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جوزيب بوريل يدعو إلى إعادة النظر في تزويد إسرائيل بالأسلحة

2/12/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الولايات المتحدة ضمناً إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل، بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة.

وأشار بوريل، اليوم، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر "تجاوز الحد". وقال مسؤولون أمريكيون مراراً إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة كبير للغاية.

وقال بوريل، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "حسناً، إذا كنتم تعتقدون أن عدداً كبيراً للغاية من الناس يُقتلون، فربما يتعين عليكم تقليل إمدادات الأسلحة لمنع قتل هذا العدد الكثير جداً من الناس".

وأضاف" "إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة، وأن عدداً هائلاً من الناس يُقتلون، فربما يتعين علينا إعادة التفكير في تقديم الأسلحة".

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