حماس تعلن مقتل 3 رهائن إسرائيليين بقصف جوي على غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لـ"حماس"، مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين في غزة.

وأوضحت، اليوم، أن ثلاث رهائن من بين ثمانية أصيبوا بجروح بالغة عقب ضربات جوية إسرائيلية قد لاقوا حتفهم متأثرين بجراحهم.

وأضافت، في بيان: "سنؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى".

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