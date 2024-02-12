رئيس الدولة ورئيس الوزراء المصري يبحثان علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ رئيس الوزراء المصري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي بدأت أعمالها اليوم في دبي.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

واستعرض سموه ورئيس الوزراء المصري مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة المجالات الحيوية التي تقوم عليها التنمية وترفد الاقتصاد الوطني وتنوعه في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري.

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