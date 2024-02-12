رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الشقيق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي.

ونقل رئيس الوزراء إلى سموه في بداية اللقاء تحيات معالي نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى نجيرفان بارزاني.

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى سموه في شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وبحث سموه وسرور بارزاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية التي تخدم جهود التنمية وتحقيق الازدهار لدى الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد هذا العام تحت شعار" استشراف حكومات المستقبل" وأهمية ما تطرحه من موضوعات وحلول مبتكرة بشأن مستقبل الحكومات وكفاءة الإدارة الحكومية وفاعليتها التي تعد عناصر رئيسة لتعزيز جهود التنمية الوطنية والاستدامة وجاهزية المجتمعات والدول للمستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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