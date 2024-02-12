إلى أين؟ إلى القمر؟.. مسؤول أوروبي يستنكر إجلاء الفلسطينيين من رفح

أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استنكاره الشديد لفكرة إجلاء الفلسطينيين من رفح، متسائلاً: "إلى أين؟ إلى القمر؟".

وقال بوريل، اليوم، بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدعو إلى إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح في غزة، وهي آخر ما تبقى للسكان من القطاع ليلوذوا به، وتساءل السياسي الإسباني المخضرم كيف يمكن تنفيذ هذا.

وأضاف: "سيقومون بالإجلاء؟ إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟"، مؤكداً أن نتانياهو لا يصغي لمناشدات تطالبه ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وتابع بوريل، وكان غاضباً ومنفعلاً: "الجميع يذهبون إلى تل أبيب، متوسلين 'من فضلكم لا تفعلوا هذا، احموا المدنيين، لا تقتلوا هذا العدد الكبير'. فكم هو العدد الذي يعد مفرطاً؟ ما المعيار؟"، مشيراً إلى أن "نتنياهو لا ينصت لأحد".

ودعا الولايات المتحدة ضمناً إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر "تجاوز الحد". وقال مسؤولون أمريكيون مراراً إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة كبير للغاية.

وقال: "حسناً، إذا كنتم تعتقدون أن عدداً كبيراً للغاية من الناس يُقتلون، فربما يتعين عليكم تقليل إمدادات الأسلحة لمنع قتل هذا العدد الكثير جداً من الناس".

وأضاف: "إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة، وأن عدداً هائلاً من الناس يُقتلون، فربما يتعين علينا إعادة التفكير في تقديم الأسلحة".

واعتبر أنه من التناقض أن تعلن دول مرات كثيرة أن إسرائيل تسرف في قتل المدنيين في غزة دون أن تحرك ساكناً لمنع القتل.

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