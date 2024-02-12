وليد الزرعوني: المبيعات العقارية في دبي مرشحة لتسجيل 450 -500 مليار درهم

أكد وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن المعارض العقارية تلعب دورًا إيجابيًا في الترويج للقطاع العقاري وجذب العملاء والمشترين، مُشيدًا بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم في العام الماضي، مؤكداً أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية، مرجحاً أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

واختتمت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من إمارة دبي مقرًا لها، بنجاح معرضيها العقاريين في أبوظبي والعين، بالتعاون مع شركة ربدان للتطوير العقاري، وذلك بهدف التسويق لمشروعات الشركة المختلفة.

وكانت فعاليات المعرض الأول في إمارة أبوظبي قد انطلقت 22 يناير 2024 واستمرت لمدة 3 أيام، فيما تم تنظيم المعرض الثاني في مدينة العين بين 2 و4 فبراير الجاري.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن نتائج المعرضين جاءت إيجابية بعدما شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء ورغبةً قويةً للتعرف على أفضل الفرص المتاحة للاستثمار العقاري في إمارة دبي والدخول فيها فورًا.

وأكد الزرعوني، على أن تنظيم المعرضين جاء ضمن الفعاليات المهمة التي تنظمها الشركة بشكل دوري، وتضعه على رأس أجندتها العقارية المحلية، حيث بات منصة راقية لتسويق المشروعات العقارية المهمة بما يُتيحه من فرص الوصول إلى شرائح متنوعة من المستثمرين العقاريين.

وأفاد وليد الزرعوني، بأن المعرضين ركزا على الترويج لمشاريع «ربدان للتطوير العقاري» التي تعتبر إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، من بينها مشروع «ناس3» في منطقة أرجان بدبي لافتًا إلى أن السوق العقارية عامرةٌ بالفرص الجاذبة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار الزرعوني، إلى أن «ربدان» تستعد لإطلاق مشروع «Gharbi 1 Residences» في قرية جميرا الدائرية قريبًا، والذي سيكون كرمز للتألق المعماري، وسيتميز بإطلالات بانورامية ووسائل راحة استثنائية، وسيشمل على استوديو مع شرفة، وشقق غرفة نوم واحدة مع شرفة ومسبح، وشقق غرفتي نوم مع شرفة وتراس خاص ومسبح، وفيلا من 4 غرف نوم مع شرفة ومسبح.

وأضاف وليد الزرعوني، أن شركة «ربدان» تركز على وضع معايير جديدة في قطاع العقارات من خلال تقديم مشاريع تطويرية مبتكرة ومستدامة وجذابة من الناحية الجمالية، مع تركيزها على إعادة تعريف الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة الحضرية. من خلال مزيج من التكنولوجيا المتطورة والتصميم البصري.

وأفاد الزرعوني: «أن دبليو كابيتال تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءًا من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولًا إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة».

وأفاد وليد الزرعوني، بأن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد طفرة في تنظيم المعارض العقارية القوية في السنوات الأخيرة وسط جاذبية عقارات الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إلى أن دولة الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.