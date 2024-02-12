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البيت الأبيض: مصر قامت بدور جيد حول فتح معبر رفح والسماح بدخول فلسطينيين

2/12/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Youm7) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى، إن مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن وإدخال المساعدات، مؤكدا أننا نريد هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة ونأمل أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع.

وتابع أننا لا نمنع إسرائيل من دخول رفح لكن نطالبها بحماية المدنيين، مضيفا أننا ندعم وقفا لإطلاق النار يؤدي إلى إلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة والخطوة الأولى هي هدنة مؤقتة للإفراج عن المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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