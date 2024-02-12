الجيش السوداني: ما ورد بتسجيل قائد ميليشيا الدعم السريع غير صحيح

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها أن الجيش السوداني قال إن ما ورد بتسجيل قائد ميليشيا الدعم السريع غير صحيح ويأتي متماشيا مع نهجه المألوف في الكذب والتلفيق.
وأكد الجيش السوداني أن التسجيل الصوتي لقائد ميليشيا الدعم السريع محاولة بائسة لرفع معنويات ميليشياته المنهارة والمندحرة.
وتابع الجيش السوداني، أننا نجدد عهدنا مع شعبنا في الاستمرار بقوة في التصدي ودحر المتمردين من الميليشيا الإرهابية.
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