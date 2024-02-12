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الجيش السوداني: ما ورد بتسجيل قائد ميليشيا الدعم السريع غير صحيح

2/12/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها أن الجيش السوداني قال إن ما ورد بتسجيل قائد ميليشيا الدعم السريع غير صحيح ويأتي متماشيا مع نهجه المألوف في الكذب والتلفيق.



وأكد الجيش السوداني أن التسجيل الصوتي لقائد ميليشيا الدعم السريع محاولة بائسة لرفع معنويات ميليشياته المنهارة والمندحرة.



وتابع الجيش السوداني، أننا نجدد عهدنا مع شعبنا في الاستمرار بقوة في التصدي ودحر المتمردين من الميليشيا الإرهابية.












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