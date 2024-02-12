الصليب الأحمر يؤكد تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بسبب العدوان على رفح

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الدكتور هشام مهنا تدهور الأوضاع في مدينة رفح جنوبي غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في ظل تكدس أكثر 1.5نازح فلسطيني.



وقال مهنا ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين "إن النازحين في رفح الفلسطينية أصبحوا منعزلين بشكل كامل عن الوصول للخدمات الأساسية التي تمكنهم البقاء على قيد الحياة كالغذاء والدواء وخدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي مع تفشي العديد من الفيروسات الفتاكة من بينها الكورونا والانفلونزا والتهاب الكبد الوبائي مع صعوبة ا

لوصول إلى الرعاية الصحية ؛ مما يجعل الوضع الإنساني والصحي في تدهور مستمر، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة".

وحذر المسؤول الدولي من شن إسرائيل أي عملية برية على الأرض أو تصاعد الهجمات على مدينة رفح الفلسطينية ، خاصة مع عدم وجود أى أماكن آمنة في قطاع غزة .. مستنكرا بشدة القصف الإسرائيلي أمس على رفح والذي أسفر عن سقوط العشرات من بينهم نساء وأطفال.



وأشار مهنا إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمستشفيات خان يونس في ظل نفاذ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة الدخول إليها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها..نافيا في الوقت نفسه المعلومات التي أفادت بإبلاغ إسرائيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجلاء المدنيين من رفح إلى خان يونس قبل بدء العملية العسكرية.





