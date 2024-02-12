فلسطين ترحب بفرض بريطانيا عقوبات على مُستوطنين

MENAFN - Youm7) رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين على خلفية ارتكابهم أعمال عنف وجرائم واعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.



واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - القرار خطوة مُهمة بالاتجاه الصحيح، ويجب أن تغطي العقوبات كامل المنظومة الاستيطانية على أرض دولة فلسطين، بما في ذلك منع دخول المستوطنين إلى الأراضي البريطانية ووضع منظماتهم الإرهابية على قوائم الارهاب البريطانية الوطنية والأوروبية والعالمية.





بدوره، حذر المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.





وقال بوريل - في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل - "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".





وأضاف أن شن عملية في رفح سيمنع وصول المساعدات الإنسانية، مستنكرا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هدد بالهجوم على رفح دون الإفصاح عن خطط "الإجلاء الآمن".





وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.





