بايدن: سأناقش جهود إنهاء الحرب على غزة مع ملك الأردن فى البيت الأبيض

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيستقبل اليوم في البيت الأبيض العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني ، لبحث عدد من الموضوعات وجهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكتب بايدن على إكس: "اليوم سنرحب أنا وجيل بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، في البيت الأبيض".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مناقشة تعميق علاقتنا القوية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية دائمة للأزمة في غزة".

وبدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا بهف "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان صادر عنه، أكد الديوان الملكي الأردني أن "الملك عبدالله الثاني غادر أرض الوطن، الخميس الماضي، في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا"، دون أن يعلن مدة لها.

وأشار إلى أن الجولة "تهدف لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".