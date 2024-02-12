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الجيش اللبناني يعلن العثور على صاروخ إسرائيلي غير منفجر بعكار

2/12/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش اللبناني أن قوة عثرت، اليوم الاثنين، على صاروخ غير منفجر في بلدة حبشيت بعكار شمالي لبنان، موضحًا أن الصاروخ كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا.


وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن الوحدة المختصة تعمل على تفكيكه ونقله إلى مكان آمن لتفجيره







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