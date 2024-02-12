الجيش اللبناني يعلن العثور على صاروخ إسرائيلي غير منفجر بعكار

الجيش اللبناني يعلن العثور على صاروخ إسرائيلي غير منفجر بعكار
التاريخ
2/12/2024 2:37:36 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش اللبناني أن قوة عثرت، اليوم الاثنين، على صاروخ غير منفجر في بلدة حبشيت بعكار شمالي لبنان، موضحًا أن الصاروخ كان قد سقط مؤخرًا أثناء عدوان إسرائيلي على سوريا.
وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن الوحدة المختصة تعمل على تفكيكه ونقله إلى مكان آمن لتفجيره
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