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نائب وزير السياحة والآثار تلتقى مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لطيران الجزيرة

2/12/2024 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السيدة مادونا حويك مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز النمو السياحي من السوق العربي ولا سميا دول منطقة الخليج من خلال رحلات الشركة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بهذة المقاصد.



حضر اللقاء محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، ووكيل الشركة بمصر.



وخلال اللقاء، استعرضت مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه يتم تسيير عدد من الرحلات اليومية والأسبوعية من دولة الكويت إلى مطارات كل من القاهرة الدولي، وسفنكس الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج، مضيفة إلى أنه جارى دراسة إمكانية بدء تسيير رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين خلال فصل الصيف القادم، مؤكدة على رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر.



كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التسويقية، حيث استعرضت نائب الوزير برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمهما الوزارة لشركات الطيران لتشجيع تسيير المزيد من رحلات طيران إلى المطارات السياحية المصرية، لافتة إلى إمكانية استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية ولا سميا
إلى شرم الشيخ، كما أشارت إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال الموسم السياحي الصيفي الماضي من إقبال كبير من السائحين.



بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية لدولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، حيث أنه من المقرر تنظيم هذه القافلة تزامناً مع انعقاد الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM المقرر عقده بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر مايو القادم.












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