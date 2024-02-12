الصحة العالمية تنشر أحدث تقرير لها عن تفشى الكوليرا بالعالم ‌ ‌ ‌

قالت

منظمة الصحة العالمية

فى بيان لها، أصبح استمرار وباء الكوليرا واضحًا مع بداية عام 2024، حيث تم الإبلاغ عن 40900 حالة إصابة و775 حالة وفاة فى شهر يناير وحده من 17 دولة عبر أربع مناطق: الإقليم الأفريقى، وإقليم شرق البحر الأبيض المتوسط، وإقليم الأمريكتين، ومنطقة جنوب شرق آسيا.



وقد شهدت زامبيا وزيمبابوى أعلى الزيادات، مما يؤكد التحدى المستمر المتمثل فى السيطرة على الكوليرا وأهمية الجهود المستمرة فى مجال الصحة العامة. وفى عام 2023، تم الإبلاغ عن حالات فى 30 بلداً عبر خمسة أقاليم لمنظمة الصحة العالمية، بما فى ذلك تسعة بلدان سجلت أكثر من 10000 حالة.

وأوضحت المنظمة: لا تزال الاستجابة العالمية للكوليرا تتأثر بالنقص الحاد فى لقاحات الكوليرا الفموية (OCV)، وفى الفترة من يناير/كانون الثانى 2023 إلى يناير 2024، ارتفعت الطلبات العاجلة للحصول على اللقاح الفموى الفموى، حيث طلبت 14 دولة 76 مليون جرعة من اللقاح الفموى، بينما لم تتوفر سوى 38 مليون جرعة خلال تلك الفترة الزمنية. وينتظر المخزون العالمى من اللقاحات تجديده، وسيتم تخصيص كل الإنتاج حتى 8 مارس للطلبات التى تمت الموافقة عليها بالفعل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة فى يناير 2023، وهو أعلى مستوى داخلى لحالات الطوارئ. واستناداً إلى عدد حالات التفشى وانتشارها الجغرافى، إلى جانب نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم المخاطر على المستوى العالمى على أنها مرتفعة للغاية ويظل الحدث مصنفاً على أنه حالة طوارئ من الدرجة الثالثة.



