إلغاء ندوة بجامعة ألمانية بسبب قاضية إسرائيلية.. والطلاب يطردونها من القاعة

MENAFN - Youm7) ألغيت ندوة داخل أحد الجامعات الألمانية، بسبب اعتراض الطلاب على وجود قاضية إسرائيلية.

وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت جامعة هومبولت، في العاصمة الألمانية برلين، قاضية إسرائيلية، للحديث عن الأوضاع فى غزة، وتبرير الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع.

إلا أن عددا من الطلاب المناهضين للاحتلال كانوا لها بالمرصاد، حيث أجبروها على الخروج من القاعة.



