إلغاء ندوة بجامعة ألمانية بسبب قاضية إسرائيلية.. والطلاب يطردونها من القاعة

(MENAFN
- Youm7) ألغيت ندوة داخل أحد الجامعات الألمانية، بسبب اعتراض الطلاب على وجود قاضية إسرائيلية.
وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت جامعة هومبولت، في العاصمة الألمانية برلين، قاضية إسرائيلية، للحديث عن الأوضاع فى غزة، وتبرير الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع.
إلا أن عددا من الطلاب المناهضين للاحتلال كانوا لها بالمرصاد، حيث أجبروها على الخروج من القاعة.
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