هولندا تقدم استئنافا ضد حكم بحظر تصدير قطع غيار F-35 لإسرائيل

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الحكومة الهولندية، الاثنين، أنها ستقدم استئنافاً أمام المحكمة العليا على قرار أصدرته محكمة استئناف بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وقالت الحكومة إن الحكم يتقاطع مع مسؤولية الدولة في صياغة سياستها الخارجية.
وأوضح وزير التجارة الهولندي جيفري فان ليوين: "تسليم قطع غيار المقاتلات F-35 الأمريكية إلى إسرائيل أمر مبرر من وجهة نظرنا".
وكانت محكمة استئناف هولندية أمرت، الاثنين، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت المحكمة أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون 7 أيام، ورفضت طلباً مقدماً من محامي الحكومة بتعليق الأمر لحين الحكم في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا.
وقالت: "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالاً واضحاً أن تُستخدم قطع غيار F-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
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