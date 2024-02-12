هولندا تقدم استئنافا ضد حكم بحظر تصدير قطع غيار F-35 لإسرائيل

MENAFN - Youm7) أعلنت الحكومة الهولندية، الاثنين، أنها ستقدم استئنافاً أمام المحكمة العليا على قرار أصدرته محكمة استئناف بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.

وقالت الحكومة إن الحكم يتقاطع مع مسؤولية الدولة في صياغة سياستها الخارجية.

وأوضح وزير التجارة الهولندي جيفري فان ليوين: "تسليم قطع غيار المقاتلات F-35 الأمريكية إلى إسرائيل أمر مبرر من وجهة نظرنا".

وكانت محكمة استئناف هولندية أمرت، الاثنين، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت المحكمة أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون 7 أيام، ورفضت طلباً مقدماً من محامي الحكومة بتعليق الأمر لحين الحكم في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا.

وقالت: "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالاً واضحاً أن تُستخدم قطع غيار F-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".



