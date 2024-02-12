الخارجية الألمانية: لن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، خلال مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/، أنه لن يكون هناك تهجير قسري للفلسطنيين من قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية.



وبسؤاله حول موقف الحكومة الاتحادية من دعوة الحكومة الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى قبول اللاجئين الفلسطينيين في مجموعات كبيرة، قال متحدث الخارجية الألمانية "لقد أكدنا مرارا وبكل وضوح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تهجير من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وأنه يجب أن تتم العمليات التي يتم تنفيذها هناك بطريقة تضمن حصول المدنيين على حماية فعالة".



وحول تعليقه على عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية لرغبات الحكومة الفيدرالية، حيث يتقدم جيش الاحتلال نحو رفح، أشار فاجنر إلى أن هناك مخاوف كبيرة في العالم العربي، وكذلك بين الفلسطينيين من إمكانية حدوث نزوح واسع النطاق، مشددا على أن موقف ألمانيا في هذا الصدد واضح للغاية، حيث أكدت منذ أشهر خلال اجتماع مجموعة السبع في طوكيو، ضرورة ألا تكون هناك عمليات إخلاء للفلسطينيين.



وبشأن انطباعه عما إذا كانت المناشدات الألمانية لها أي تأثير على خطط الحكومة الإسرائيلية؟، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية "إنه من الجيد دائمًا إجراء محادثات.. وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي يتعين علينا بها تصنيف رحلة وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة إلى إسرائيل، ولدينا اتصالات مكثفة مع شركائنا الإسرائيليين ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا على مستوى وزير الخارجية والمستشار الاتحادي وأعضاء آخرين في الحكومة، ونسعى باستمرار إلى إجراء محادثات والتأكيد على موقفنا بشكل واضح للغاية".



وعن مدى التزام الحكومة الفيدرالية لضمان إجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة؟، قال المسئول الألماني "إسرائيل دولة ديمقراطية ودستورية.. وفي هذا الصدد، هناك إجراءات دستورية هناك لا أستطيع أن أشرحها بالتفصيل من هنا أو أعلق عليها، هذا ليس دوري، لكن من الواضح أنه إذا كانت هناك إدعاءات جوهرية فيجب توضيحها".