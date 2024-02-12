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بلينكن: مستمرون باتباع مسار نحو السلام والأمن الدائمين في المنطقة

2/12/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستستمر في اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع في المنطقة.


وقال بلينكن - في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - "إن هذا هو المستقبل الذي سنعمل من أجله في الأسابيع والأشهر المقبلة".


وأضاف: "هذه هي جولتي الخامسة في منطقة الشرق الأوسط منذ هجمات السابع من أكتوبر، والتي شملت مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية ، ركزنا في تلك الاجتماعات على محاولة تأمين اتفاق لإعادة الرهائن المختطفين إلى بيوتهم ، ولبذل المزيد من الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".


وتابع بلينكن : "خلال تلك الجولة تلقينا ردودا من حركة حماس بشأن المقترح الذي جرى صياغته مع مصر وقطر بشأن الرهائن، وعلى الرغم من وجود بعض الأمور الواضحة التي لا يمكن تطبيقها بشأن رد حماس، فإننا نرى أيضًا أن ذلك يمنحنا مساحة لمتابعة التوصل إلى اتفاق، مما يتيح عودة الرهائن إلى منازلهم".








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