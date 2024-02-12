بلينكن: مستمرون باتباع مسار نحو السلام والأمن الدائمين في المنطقة

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستستمر في اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع في المنطقة.
وقال بلينكن - في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - "إن هذا هو المستقبل الذي سنعمل من أجله في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأضاف: "هذه هي جولتي الخامسة في منطقة الشرق الأوسط منذ هجمات السابع من أكتوبر، والتي شملت مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية ، ركزنا في تلك الاجتماعات على محاولة تأمين اتفاق لإعادة الرهائن المختطفين إلى بيوتهم ، ولبذل المزيد من الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".
وتابع بلينكن : "خلال تلك الجولة تلقينا ردودا من حركة حماس بشأن المقترح الذي جرى صياغته مع مصر وقطر بشأن الرهائن، وعلى الرغم من وجود بعض الأمور الواضحة التي لا يمكن تطبيقها بشأن رد حماس، فإننا نرى أيضًا أن ذلك يمنحنا مساحة لمتابعة التوصل إلى اتفاق، مما يتيح عودة الرهائن إلى منازلهم".
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