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المحكمة الرياضية الدولية ترفض دعوى حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية والفروسية المصرية

2/12/2024 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للفروسية، برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، القرار الذى صدر اليوم عن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والمتضمن رفض الطلب المقدم من هشام حطب لإيقاف الدكتور إسماعيل شاكر ومن ثم بطلان إجراءات عمومية الفروسية وهو ما رفضته المحكمة الدولية وانتصرت لشرعية الإجراءات التى تم اتخاذها، سواء من عمومية الفروسية المصرية أو من عمومية الأولمبية المصرية.



وأكد المهندس ياسر إدريس أن المنظومة الرياضية المصرية وكل إجراءاتها وخاصة القانونية والإدارية تتفق مع القوانين واللوائح المصرية وكذلك مع كافة المواثيق الدولية والأولمبية، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من وزير الشباب والرياضة ودعمه المتواصل لجميع عناصر المنظومة الرياضية المصرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء فى اللجنة الأولمبية وكل الاتحادات الرياضية، وهو الأمر الذى تتحقق معه الإنجازات المتتالية فى شتى الألعاب الرياضية، فضلا عن المنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعدها لوس أنجلوس 2028 خاصة فى ضوء الدور والمساندة التى تقدمها مشروعات اكتشاف الموهوبين التى تنفذها الوزارة وتعد حاليا بمثابة الذراع الأهم فى مد كل الاتحادات بالأبطال الرياضيين الواعدين فى شتى الألعاب.



وحرص ياسر إدريس فى تصريحاته على توجيه الشكر إلى المحامي الدولى هيثم على الذى قدم مجهودا رائعا فى توضيح كل المعلومات للمحكمة الدولية.












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